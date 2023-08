Manovre giallorosse

I due acquisti a centrocampo stanno per iniziare la loro nuova avventura nella Capitale

© Getty Images Renato Sanches e Leandro Paredes sono atterrati a Ciampino e stanno per diventare due nuovi calciatori della Roma. La doppia operazione con il Psg è stata chiusa positivamente: ad attendere i due un centinaio di tifosi festanti. Nella giornata odierna visite mediche e contratti da siglare, poi Josè Mourinho avrà a disposizione nuove armi con cui sperimentare e arricchire a livello tecnico il gioco della squadra.

Nello schema di Mou Paredes ricoprirà lo spot di schermo davanti alla difesa, affiancando numericamente Cristante e Aouar e fornendo garanzie difensive e in recupero palla. Renato Sanches invece potrà essere utilizzato sia come mezz'ala che come trequartista incursore, è tecnicamente valido e ha un ottimo tiro in porta. Negli anni al Lille è stato protagonista di stagioni molto positive, contribuendo in maniera netta anche allo storico titolo 2020/2021 dei francesi.

