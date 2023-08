Manovre giallorosse

Tiago Pinto regala a Mourinho il tanto agognato mediano davanti alla difesa, arriva dal Psg. Con lui il portoghese ex Lille. Martedì alle 12 attesi nella Capitale

© Getty Images Leandro Paredes-Roma: trattativa conclusa positivamente. Il giocatore, come annunciato da Fabrizio Romano, torna in giallorosso in cambio di 4 milioni di euro. Firmerà un contratto biennale fino al 2025 con opzione per il terzo anno, il 2026. Si tratta della terza esperienza a Roma del centrocampista argentino: 13 presenze e 1 gol nel 2014-2015, 41 presenze e 3 reti nel 2016-2017. Nell'ultima stagione Paredes ha giocato 35 partite realizzando un gol con la Juventus e si è laureato campione del mondo con l'Argentina. Paredes non sarà solo nel viaggio nella Capitale: con il classe 1994 raggiungerà Trigoria pure Renato Sanches, profilo portoghese fortemente voluto da Josè Mourinho, suo connazionale. Sono attesi entrambi a Roma martedì intorno alle 12 per le visite mediche di rito prima della firma ufficiale.

Per l'ex Lille la Roma non spenderà nulla, almeno per il momento: il 25enne è stato ingaggiato da Tiago Pinto con la formula del prestito. Nel 2024 però, potrà essere riscattato. Anzi i giallorossi, riferisce L'Equipe, saranno costretti a riscattarlo per 15 milioni di euro nel caso il centrocampista superasse un numero di presenze stabilito negli accordi. Renato Sanches, fortemente voluto da Galtier a Parigi un anno fa, deve riscattare un'ultima stagione tutt'altro che positiva, fortemente condizionata anche dagli infortuni.

