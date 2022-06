Roma e Zaniolo, summit per il futuro: rinnovo o stand by fino a settembre

LO SCENARIO

La società giallorossa chiede 50-55 milioni di euro, ma per il momento l'agente non ha ricevuto proposte convincenti

La Roma e Nicolò Zaniolo devono prendere una decisione sul futuro insieme. Il giocatore non è considerato incedibile dalla proprietà giallorossa, che deve fare cassa, ma non è nemmeno in svendita. La richiesta da 50-55 milioni di euro da parte della Roma però per il momento non ha attirato acquirenti veramente interessati e anche per questo Tiago Pinto e l'agente del giocatore Vigorelli, in ottimi rapporti, si incontreranno a Milano per stabilire il piano dell'estate che vale a dire rinnovo o addio.

Juventus e Milan sono sempre state accostate a Zaniolo, match winner nella finale di Conference League, anche perché il giocatore non è interessato al momento a un'avventura in un campionato estero. Entrambe le società però al momento non possono mettere sul piatto l'offerta che la Roma si attende per iniziare una trattativa.

Per questo Tiago Pinto e la Roma - anche su indicazione di Mourinho che non vuole giocatori distratti dal mercato in rosa - hanno chiesto di incontrare l'agente di Zaniolo. Sul piatto una proposta per il rinnovo contrattuale, ma anche la possibilità di un armistizio fatto di concentrazione sul lavoro con la Roma in estate in attesa di una eventuale offerta irrinunciabile portata dall'agente. Senza quella, a settembre si tornerebbe a discutere del rinnovo.