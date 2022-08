Roma, è il giorno di Belotti: avrà il numero 11

MANOVRE GIALLOROSSE

Il "Gallo" è arrivato a Trigoria per completare le visite mediche e firmare il contratto. Intanto Pinto spinge per chiudere anche con Camara

E' arrivato, finalmente, il giorno di Andrea Belotti alla Roma. Il "Gallo" si è presentato di prima mattina a Trigoria per completare le visite mediche iniziate già ieri a Villa Stuart e firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi dopo aver definito gli ultimi dettagli sui bonus. Potrebbe prenderà già parte all'allenamento post Juve in programma alle 17 ed essere convocato per la sfida di martedì all'Olimpico contro il Monza. L'attaccante che ha salutato ufficialmente i tifosi del Torino, è pronto a vestire la maglia numero 11.

Vedi anche roma Roma, Belotti ha svolto le prime visite mediche a Villa Stuart. Domani la firma Intanto, il ds Tiago Pinto è al lavoro per chiudere anche l'ingaggio di Mady Camara, il centrocampista guineano scelto per rinforzare la zona mediana. Si tratta con l'Olympiacos per il prestito con diritto di riscatto e obbligo condizionato, soprattutto al numero delle presenze: in totale un'operazione da 2 milioni di euro più altri 8 per l'eventuale acquisto definitivo. Il modo migliore per tutelarsi nel caso in cui Mourinho non dovesse essere soddisfatto delle sue prestazioni. I greci al momento non sono del tutto convinti (soprattutto dal riscatto non obbligatorio), ma si sta trattando per trovare un punto di incontro.