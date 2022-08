Roma, Belotti ha svolto le prime visite mediche a Villa Stuart. Domani la firma

© Ipp

Andrea Belotti è pronto a cominciare la sua nuova avventura calcistica alla Roma. L'attaccante, svincolato dopo sette anni al Torino, è già nella Capitale, dove ha sostenuto le visite mediche di idoneità sportiva a Villa Stuart. Domenica completerà i controlli prima di firmare il contratto che lo legherà al club giallorosso per tre anni a tre milioni di euro a stagione. Intanto il Gallo ha salutato il Torino con un messaggio sui suoi social: "Caro Toro, cari tifosi del Toro, è difficile per me spiegare quello che abbiamo vissuto insieme in questi 7 anni... Ci sono ricordi che rimarranno indelebili: la fascia di capitano, la magia del 4 maggio, la curva Maratona che urla il mio nome. Ora, me ne vado da uomo, da padre di famiglia, consapevole di aver dato tutto me stesso in questi anni. Non sarà mai un addio, perché per me Torino rimarrà sempre casa".