Roma-Dybala, si può fare: Mourinho lo ha chiesto alla società

SI RIAPRE LA TRATTATIVA

La Joya è ancora svincolato a metà luglio ed abbasserà le pretese. I Friedkin non vogliono pagare commissioni elevate agli agenti

La Roma fa sul serio per Paulo Dybala e nonostante il profilo basso sulla questione tenuto dai Friedkin, la società giallorossa si sta muovendo per la Joya argentina, ancora svincolato a metà luglio. L'Inter ha l'accordo con il giocatore da tempo, ma la difficoltà nel liberarsi di un paio di attaccanti, a partire da Sanchez, hanno raffreddato una pista che sembrava bollente. Dybala però è stanco di aspettare ed è tornato in Italia determinato a trovare squadra il prima possibile, anche rinunciando a qualcosa sullo stipendio. Mourinho ha chiesto uno sforzo alla società per provare a vestire l'argentino di giallorosso.

Detto, fatto almeno negli approcci tra le parti. La Roma si è rifatta viva dalle parti dell'entourage del giocatore e questa volta l'argentino, come per qualsiasi altra proposta, valuterà attentamente offerta e progetto tecnico. La concorrenza in teoria non manca, a partire dall'Inter, ma anche con Napoli e Milan defilati, ma attenti.

La questione - riporta il Messaggero - non sarebbe nemmeno tanto l'ingaggio di Dybala, che si è convinto a chiedere qualcosa meno rispetto a un mese fa, quanto le alte commissioni richieste dagli agenti e che i Friedkin non sono intenzionati a spendere.

C'è il fattore Mourinho in tutto questo. Lo Special One ha fatto una richiesta precisa di provare a prendere l'argentino a prescindere dal futuro di Zaniolo, comunque sempre più lontano dalla Roma.