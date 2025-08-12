Logo SportMediaset
LA NOVITà

La Roma ritrova la Joya: domani Dybala torna a lavorare in gruppo

Paulo è pronto a tornare dopo una prima fase di preparazione svolta con lavoro personalizzato

12 Ago 2025 - 10:37

La Roma ritrova Paulo Dybala. Terminata la tournée in Inghilterra, da domani la squadra giallorossa tornerà a lavorare a Trigoria in vista del primo impegno stagionale con il Bologna, in programma il prossimo 23 agosto. Tra le grandi novità ci sarà anche la Joya, che in queste prime settimane di stagione ha seguito un lavoro personalizzato pur risultando disponibile e arruolabile. Un lavoro mirato per cercare di averlo al meglio in questa stagione. 

Se le qualità del calciatore non sono di certo in discussione, l'incognita più grande riguarda la tenuta fisica. Il gioco di Gasperini richiede alta intensità e bisognerà capire se la Joya sarà in grado di reggere i ritmi richiesti. L'intervento al tendine semitendinoso sinistro, che l'ha tenuto fuori nel finale di stagione, risale a ormai cinque mesi fa e la riabilitazione è pressoché completata. Tutto fa pensare che Dybala sarà uno dei grandi protagonisti della Roma del 2025/2026, ma sarà anche importante sciogliere il nodo tattico relativo alla sua posizione in campo. 

Nei pochi spezzoni di gara che ha giocato a inizio preparazione, Gasperini ha fatto chiaramente intendere di non vederlo come falso nueve. Ecco perché la soluzione più logica lo colloca come trequartista di destra nel 3-4-2-1 che tanto piace all'ex allenatore dell'Atalanta. C'è un però. Quella posizione, infatti, è stata occupata in tutto il precampionato da Matias Soulé, grande amico di Dybala e giocatore chiave delle Roma del presente e del futuro. L'ipotesi più accreditata è quella relativa a una staffetta tra i due, considerando anche l'elevato numero di partite da giocare durante la stagione. Non va però esclusa la possibilità di vederli assieme, con Soulé spostato a sinistra e Dybala a destra. Entrambi a sostenere il centravanti, quell'Evan Ferguson che ha tanto impressionato nelle prime uscite stagionali

Da un certo punto di vista, Dybala "tifa" per Gasperini. I due si erano già incrociati a Palermo, con l'argentino che aveva giocato solamente 18 partite e segnato 3 gol sotto la guida del Gasp. Ora la Joya spera che l'ex Atalanta possa aiutarlo a crescere ulteriormente in campo, come ha fatto con i vari Ilicic, De Ketelaere, Papu Gomez e Lookman. Dybala parte da un livello superiore, ma con la giusta gestione fisica può essere ancora determinante in campionato e in Europa. Dando anche uno sguardo al futuro: il contratto scade tra un anno e l'ipotesi rinnovo con ingaggio spalmato non va esclusa, anche se al momento non si registrano passi avanti tra le parti. 

roma
dybala
gian piero gasperini

