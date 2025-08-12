La Roma ritrova la Joya: domani Dybala torna a lavorare in gruppo

Nei pochi spezzoni di gara che ha giocato a inizio preparazione, Gasperini ha fatto chiaramente intendere di non vederlo come falso nueve. Ecco perché la soluzione più logica lo colloca come trequartista di destra nel 3-4-2-1 che tanto piace all'ex allenatore dell'Atalanta. C'è un però. Quella posizione, infatti, è stata occupata in tutto il precampionato da Matias Soulé, grande amico di Dybala e giocatore chiave delle Roma del presente e del futuro. L'ipotesi più accreditata è quella relativa a una staffetta tra i due, considerando anche l'elevato numero di partite da giocare durante la stagione. Non va però esclusa la possibilità di vederli assieme, con Soulé spostato a sinistra e Dybala a destra. Entrambi a sostenere il centravanti, quell'Evan Ferguson che ha tanto impressionato nelle prime uscite stagionali.