Roma: Pinto non molla Zapata, ma spunta anche la pista Ekitike

MANOVRE GIALLOROSSE

Mourinho ha urgente bisogno di un centravanti: piace anche il francese del Psg, a cui si era interessato il Milan

Dopo il restyling a centrocampo in casa Roma continua la caccia al centravanti. José Mourinho, salvo sorprese dell'ultimo minuto, si presenterà al debutto stagionale contro la Salernitana con il solo Belotti come attaccante di ruolo e a meno di due settimane dalla fine del mercato cresce la necessità di regalare al tecnico portoghese un bomber in grado di alternarsi con il Gallo e sostituire Abraham fino al suo rientro. La pista più calda è sempre quella che porta a Duvan Zapata, ma l'accordo economico con l'Atalanta non è ancora stato trovato e Tiago Pinto sta sondando il terreno alla ricerca di alternative al colombiano.

La Dea chiede circa 6 milioni di euro più bonus che porterebbero il totale attorno ai 10, una cifra al momento considerata eccessiva dai giallorossi, dato che Zapata ha 32 anni ed è reduce da una stagione fortemente condizionata dagli infortuni, condita da appena 2 gol in 27 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Ecco perché il club capitolino si è fatto avanti con il Paris Saint Germain per Hugo Ekitike, per il quale nei giorni scorsi si era mosso anche il Milan. Il talento francese classe 2002 ha alle spalle una buona prima annata nella capitale, in cui è riuscito a collezionare 32 presenze e 4 reti nonostante la concorrenza di Messi, Neymar e Mbappé. Fino a qualche settimana fa i parigini chiedevano almeno 30 milioni di euro e non sembravano disposti ad aprire al prestito, ma attualmente l'attaccante è abbastanza indietro nelle gerarchie di Luis Enrique (appena 8' all'esordio in campionato col Lorient) e il club potrebbe pensare di cederlo per fare esperienza con una formula più vantaggiosa per la Roma. Secondo l'Equipe, tuttavia, ci sarebbe da lavorare anche sulla sua volontà, visto che il ragazzo preferirebbe rimanere in Francia e accettare le lusinghe del Lens.