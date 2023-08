Roma, ufficiali Paredes e Renato Sanches. All'argentino la 16 di De Rossi

IL RITORNO

Entrambi arrivano dal Psg, il primo a titolo definitivo e il secondo in prestito con obbligo a determinate condizioni

© asroma "Bentornato a casa Leo! La Roma ha ufficializzato il ritorno in giallorosso di Paredes, che martedì ha svolto le visite mediche insieme all'altro nuovo arrivo dal Psg Renato Sanches. Poco dopo è stata la volta del portoghese: "Benvenuto Renato!". L'argentino campione del mondo, classe 1994, è stato acquistato a titolo definitivo dal Psg e ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025. Sanches arriva sempre dal Psg ma in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Cresciuto nel Boca Juniors,è arrivato alla Roma nell'estate 2014, dopo una breve parentesi nel Chievo. In giallorosso è rimasto due stagioni, intervallate da un'esperienza all'Empoli. "Tornare a Roma è sempre un'emozione, farlo per giocare con la maglia della Roma lo è ancora di più - le parole rilasciate ai canali ufficiali del club - Ringrazio i tifosi per l’accoglienza che mi hanno riservato e la società per avermi riportato nel Club che mi ha lanciato in Europa: lo scorso anno ho vissuto una gioia immensa con il Mondiale, ora voglio continuare a vincere e sono convinto di poterlo fare con questa squadra”.Non mi sarei mai permesso di prenderla senza l'autorizzazione di Daniele, è stato lui a mandarmi un messaggio e a dirmi che sarebbe stato un piacere se avessi scelto quella maglia. Sarà un onore, sarò per sempre grato a lui per il modo in cui mi ha trattato sia dentro sia fuori dal campo. Ne approfitto per ringraziarlo", ha rivelato l'argentino.

DE ROSSI: "BENTORNATO AMICO MIO"

"Sono molto felice di essere arrivato in questo grande Club: il progetto della società mi ha conquistato, credo che giocare nella Roma sia la scelta ideale per me - le prime parole di Renato Sanches ai canali ufficiali - Per qualsiasi calciatore è molto importante sentire il supporto dei sostenitori: nel mio caso l’impatto che ho avuto il primo giorno mi ha fatto percepire quanto questi tifosi siano innamorati della squadra e questo non può che spingermi a dare tutto me stesso per vincere con questa maglia". Indosserà la maglia numero 20.

"Appena ha saputo del nostro interessamento, Leandro ci ha fatto capire che il suo obiettivo era tornare alla Roma: questa sua volontà così forte ci ha reso ancora più convinti di riportarlo in giallorosso e oggi siamo felici di poterlo rivedere con la maglia della Roma addosso", ha detto il gm giallorosso"Dalla sua prima avventura ha maturato un’esperienza internazionale che, abbinata alla conoscenza del calcio italiano e alle sue qualità tecniche, siamo sicuri che risulterà preziosa e renderà il nostro gruppo più forte". "Era da tempo che seguivamo con attenzione il profilo di- ha proseguito- nonostante sia ancora giovane, ha già sviluppato l’abitudine a vincere in tutte le competizioni, a livello di Club e di nazionale. Renato ha qualità tecniche e fisiche tali da integrarsi alla perfezione con quelle del nostro centrocampo, rendendolo ancora più competitivo”.