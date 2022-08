Roma, Belotti vuole l'accordo entro domenica

MANOVRE GIALLOROSSE

Giallorossi bloccati dalla cessione di Shomurodov, il "Gallo" pronto ad accettare la proposta del Nizza

La Roma è alla ricerca di un attaccante che possa far rifiatare Abraham, ma il tempo per assicurarsi Andrea Belotti sta per scadere. La frenata per la cessione di Shomurodov al Bologna (gli emiliani offrono 10 milioni con diritto di riscatto o al massimo obbligo condizionato, i giallorossi ne vogliono 14-15 con obbligo), ha messo i bastoni tra le ruote di Pinto, che non può chiudere per il "Gallo" nonostante l'accordo con lui sia definito in ogni dettaglio. L'ex attaccante del Torino ha deciso di aspettare fino a domenica, poi prenderà altre strade.

Su di lui c'è forte soprattutto l'interesse del Nizza, alternativa preferita da Belotti a livello di prestigio, mentre il Galatasaray resta in secondo piano. Il giocatore preferirebbe rimanere in Italia, ma le uniche destinazioni possibili al momento sono Bologna e Salernitana, non proprio il meglio per le sue ambizioni.

Il "congelamento" di Belotti è un bel problema anche per Mourinho, che ha deciso da tempo di non contare su Shomurodov e Felix, tanto che a Salerno ha preferito dirottare Dybala nel ruolo di prima punta piuttosto che far entrare uno dei due. Ma finché non si riuscirà a liberare spazio in rosa, l'operazione non potrà essere formalizzata.