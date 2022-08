Roma, 60 pizze per festeggiare: questa volta Mou non mangia da solo

© instagram

Un anno fa José Mourinho aveva deciso di festeggiare il 4-0 della sua Roma sulla Salernitana gustandosi una bella pizza e bevendo Coca Cola sul treno di ritorno nella Capitale, come rivelato dallo stesso tecnico portoghese con un video postato sui suoi profili social. Menu tanto apprezzato dal tecnico giallorosso che lo stesso ristorante, dopo il successo per 1-0 dell'Arechi, ha fatto recapitare all'uscita dallo stadio lo stesso menu non solo per lo Special One ma per tutta la squadra e lo staff giallorossi: sessanta pizze per un esordio vincente.