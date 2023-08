Nuovo arrivato

L'attaccante iraniano nuovo arrivato alla corte di Mourinho porta con sè molte curiosità, dall'infanzia all'esperienza in altri sport

© Getty Images Sardar Azmoun, nuovo attaccante della Roma, era già stato vicino ai giallorossi due anni fa. Diretto, senza nessuna paura di mettersi dalla parte dei più deboli anche mettendo da parte la propria carriera, Azmoun è un personaggio tutto fuorchè banale e la sua vita lo racconta: ex pallavolista fino a 12 anni, innamoratissimo dei cavalli e con un rapporto viscerale con la sua amata madre, si prepara a sbarcare nella Capitale portando con sè carattere ed esperienza.

In merito a suo amore per i cavalli ha dichiarato: "I cavalli sono la cosa che mi manca di più quando sono fuori dall'Iran. Quando sono in vacanza arrivo alle sei del mattino e me ne vado la sera, ogni tanto dormo anche vicino alle stalle”. Possiede inoltre il Serik Horse Complex, un complesso dedicato alla cura di questi animali che ha sede a Gonbad-e Kavus, sua città natale, ed è proprietario di 52 cavalli.

Non si tratta di un personaggio banale, è molto diretto e non ha paura di schierarsi. In merito alla questione delle donne nel suo paese natale ha dichiarato apertamente: "La semplicità con la quale stanno uccidendo delle persone è uno scandalo. Lunga vita alle donne iraniane." Questa frase gli costò una temporanea esclusione della nazionale iraniana a causa di minacce e insulti ricevuti. A tale esclusione rispose con ancora più forza: "Sacrifcherei tutta la mia carriera per un capello delle donne iraniane. Questa storia non verrà cancellata. Possono fare quello che vogliono. Vergognatevi per aver ucciso così facilmente."

In Iran è noto come "il Messi iraniano" benché le caratteristiche in comune tra i due siano pressochè inesistenti, ed è considerato un vero vip e idolo nazionale. Ha un rapporto strettissimo con sua madre, che considera la persona più importante della sua vita e in merito al cui ha scritto su un post social: "Mia madre, la mia migliore amica, averti con noi è una benedizione che non si può descrivere, spero di essere stato un bravo figlio per te."

© instagram

In carriera ha realizzato 115 gol nei club in 316 partite, in aggiunta anche 48 assist. Con la nazionale Iraniana ha segnato 45 gol e 9 assist in 71 presenze. Come caratteristiche è un giocatore fisico alto 186 centimetri per 80 chili, che però da il meglio quando accompagnato da un vero bomber d'area che gli apra spazi e gli consenta di giocare la palla: ai tempi dello Zenit San Pietroburgo formò una grandissima coppia con Artem Dzyuba, ciclopico centravanti da 197 centimetri per 90 chili.