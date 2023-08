Roma, Mourinho: "Lukaku? Dopo Azmoun mi hanno promesso un altro attaccante"  

VERONA VERONA-ROMA

Il tecnico alla vigilia della trasferta di Verona: "Nessun nome ma così mi fa felice"

"Lukaku? Quando il direttore Pinto mi ha proposto Azmoun mi ha detto che arriverà anche un altro attaccante. E così mi fa felice". Lo ha detto Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Verona. "Se l'altro è un attaccante di qualità, allora Belotti, Azmoun e questo ipotetico terzo attaccante, parliamo di buone opzioni là davanti - ha aggiunto lo Special One - Chi mi ha promesso Pinto? Nessun nome, però mi hanno detto che la società lavorerà forte per un altro attaccante, con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo oggi".



"Ci sono allenatori e club dove si scelgono i giocatori e quelli che arrivano sono le prime scelte. Sia in Italia che in Inghilterra ci sono questi tipi di club ma noi siamo in un'altra situazione. Quello che mi è stato proposto dal direttore, era Azmoun non come il "mio" attaccante ma come "uno dei miei attaccanti". Se la sua condizione è buona è un giocatore che può aiutare - ha detto Mourinho in conferenza stampa - Non è andato bene nel Leverkusen e per questo lo possiamo prendere in prestito altrimenti sarebbe rimasto lì. È un giocatore che può aiutarci. Pinto mi ha detto che arriverà un altro attaccante. Sono tranquillo e aspetto, è più importante la partita di domani del mercato".

E ancora: "Non è una sorpresa che domani Sanches non ci sarà, è la sua storia. Se gioca ad altissimo livello senza infortuni è titolare del Psg e non viene alla Roma in prestito. Pensiamo a Dybala, c'erano tanti club che avevano dubbi sulla condizione di Paulo e per questo siamo riusciti a prenderlo. Siamo diventati specialisti ad allenare gente così, con grande passato e potenziale, cercando di prendere il meglio da loro e trarre la potenzialità del loro livello avuto. È la nostra realtà, tranquilli. Aspettative basse e la gente non pensi a cose che non si possono pensare. Magari per voi è una sorpresa vedermi tranquillo, ma è così. Oggi dico che la Roma è da quinto, ottavo posto, insieme ad Atalanta, Lazio e Fiorentina. Se poi uno può fare un'impresa e finire tra i primi quattro, ottimo. Ma noi durante l'anno in Europa vogliamo andare avanti e non in vacanza. Il mio obiettivo non può andare più lontano di 'voglio vincere la prossima partita. Poi è ovvio che Inter, Milan, Napoli, Juventus giocano dichiaratamente per il titolo e una squadra che gioca per quello obiettivo deve arrivare tra le prime quattro. Poi la Lazio ha fatto un'impresa lo scorso anno, ma è stata in vacanza in Europa. L'Atalanta investe tanto, mentre la Fiorentina chiaramente ha detto cosa vuole". "Perché una squadra che rifiuta 42 milioni (per Nico Gonzalez, ndr) fa capire dove vuole arrivare. La Roma non potrebbe mai rifiutare un'offerta simile".