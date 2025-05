Juventus, si apre la strada Gasperini: con la Roma pesa il fair-play finanziario

Proprio le poche garanzie sul mercato lo avevano spinto a dire addio all'Atalanta, motivo per cui Gasperini ha deciso di prendersi una "pausa di riflessione" di due-tre giorni per valutare tutte le proposte e non fare scelte avventate. Per rientrare nei paletti imposti dalla UEFA, la Roma dovrà portare sotto i sessanta milioni di euro il debito aggregato entro il 2026. Un'impresa non semplice considerato che l'ultimo esercizio si è chiuso con -81,4 milioni e un indebitamento netto di 504,7 milioni, in parole povere, sarà necessario stringere la cinghia per i prossimi due esercizi al fine di evitare ulteriori problemi.