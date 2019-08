Mercato Roma, il papà di Zaniolo spaventa i tifosi con una foto... Real

Il futuro di Nicolò Zaniolo dovrebbe essere alla Roma, ma finché la firma sull'agognato rinnovo contrattuale non sarà posta, la società e i tifosi giallorossi non potranno dirsi tranquilli. A spaventare il popolo romanista, più o meno inconsapevolmente, questa volta è stato Igor Zaniolo, padre del numero 22 giallorosso, che su Facebook ha postato una foto del figlio (taggandolo) al cospetto dei campioni del Real Madrid: "Vedi a volte il destino...". Tanto è bastato a far ripartire il dibattito sul futuro del giovane talento che nelle scorse settimane è stato accostato proprio al Real Madrid.