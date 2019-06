Mamma Zaniolo allontana la Juve: "Alla Roma finché il club lo vorrà"

21/06/2019

Il futuro immediato di Nicolò Zaniolo è l'Europeo con l'Italia Under 21, con l'augurio che gli azzurrini possano continuare il loro cammino "continentale" per poter così tornare a disposizione di Gigi Di Biagio dopo la squalifica che sconterà nel prossimo match che vedrà i suoi compagni affrontare il Belgio. Poi, dopo l'Italia, c'è e ci sarà ancora la Roma. Almeno finché il club giallorosso vorrà: perché se è vero che le voci di mercato non mancano e che l'interesse di molte big (Juve su tutte) è conclamato, la volontà del giocatore è invece quella di continuare in giallorosso.



Questo, senza giri di parole, quanto sostenuto da Francesca Costa, mamma di Nicolò: "Rimarrà alla Roma finché la società lo vorrà" ha dichiarato infatti in un'intervista a ReteSport. "Su Nicolò si è sempre fatto un caso a prescindere. E' un ragazzo molto tranquillo che ha avuto un successo improvviso e non è stato facile gestirlo psicologicamente. Ma non c'entra il contratto - ha continuato - un ragazzo come lui ha bisogno anche di un allenatore psicologo, e Di Francesco lo è stato. Con il nuovo allenatore (Ranieri, ndr)tutto questo è venuto un po' meno, ad esempio ha cambiato ruolo, giocando in posizioni non proprio ideali per lui. Fa male leggere certe cose, adesso come in passato. Mi riferisco alle presunte richieste di adeguamenti contrattuali, alle richieste di soldi. Tutto questo non è vero, lui non pensa a questo ma solo a fare il suo lavoro".