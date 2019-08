Lovren, niente Roma: colpa del bonus da un milione

Lo stop inatteso quando tutto sembrava ormai risolto e definito. Dejan Lovren si allontana forse definitivamente dalla Roma nonostante l'intesa fra i giallorossi e il Liverpool sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni e l'obbligo di riscatto (con 20 presenze) a 12. Lo stesso centrale croato aveva accettato di ridursi l'ingaggio passando dagli attuali 4,2 milioni a 3,2. A interrompere la trattativa - secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport - l'ulteriore 'pretesa' del difensore 30enne, ovvero il bonus da un milione. I capitolini, forse non pienamente convinti del profilo del giocatore, non lo accontenteranno e dunque sposteranno il loro mirino su altri obiettivi. Zaniolo, rinnovo ufficiale

Mert Cetin è invece ormai un nuovo giocatore della Lupa. Il difensore classe '97 è sbarcato ieri a Fiumicino e ora sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart. Si tratta di un affare da 3,5 milioni che finiranno nelle casse del club turco neopromosso in prima divisione di provenienza del difensore, il Gençlerbirligi. Per il sesto acquisto dell'era Petrachi manca solo l'ufficialità, attesa in giornata. Fonseca comunque aspetta ancora un rinforzo "esperto e non lento" (parole del tecnico) nel reparto arretrato. Non dovrebbe essere Daniele Rugani. Stando a quanto riporta Tuttosport, l'ex Empoli non gradisce la formula ventilata dalla Roma, il prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla prossima Champions League.