La Roma spinge Dybala verso l'addio: offerta dall'Arabia, la Joya riflette

ORE CALDE

L'Al-Qadsiah ha pronti 15 mln di euro all'anno per l'argentino. I capitolini trattano per Boga

© Getty Images Paulo Dybala è ai saluti con la Roma. I giallorossi hanno aperto alla cessione dell'argentino, cercato con insistenza dagli arabi dell'Al-Qadsiah: dopo l'incontro andato in scena nella serata di martedì tra i vertici del club giallorosso e i rappresentati dei sauditi, la trattativa ha preso velocemente piede. L'agente della Joya, Carlos Novel, giunto in città, si è visto recapitare un'offerta importante: tre anni di contratto da 45 milioni di euro complessivi. Starà adesso al calciatore decidere il da farsi: fino a pochi giorni fa Paulo sembrava orientato a restare nella Capitale.

Vedi anche roma L’Everton ferma la Roma in amichevole: Soulé e Pellegrini ancora protagonisti A spingere per l'addio del 30enne è proprio la Roma: Dybala non è più al centro del progetto di De Rossi. Alla questioni tecniche inoltre, si aggiungono quelle economiche. L'ingaggio del fantasista pesa, senza dimenticare il possibile rinnovo automatico annuale del contratto (legato al 50% delle presenze nel triennio 2022-2025) che scatterebbe la prossima estate. Prolungamento che, riferisce La Repubblica, dati alla mano è da considerare quasi come una formalità. In queste ore l'Al-Qadsiah sta cercando l'accordo totale pure con i giallorossi: 15 i milioni di euro messi sul piatto dei capitolini. Scaduta invece la clausola da 12 mln.

La Roma sta già cercando un sostituto della Joya: è già partita la trattativa con il Nizza per liberare Jeremie Boga, ex Sassuolo e Atalanta. Il 27enne piace molto a Trigoria: la trattativa è in corso, lui ha già detto sì. Con il suo agente Fali Ramadani, incontrato ieri sera, si è parlato sicuramente anche di Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus. La pista legata al laterale ex Fiorentina potrebbe tornare d'attualità nei prossimi giorni.