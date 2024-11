Roma, casting quasi finito: Ranieri a Londra per parlare coi Friedkin

Una delle poche certezze è che la soluzione più logica e più economica per il dopo Juric, e cioè richiamare De Rossi che ha dato la sua disponibilità e che, oltretutto, è ancora sotto contratto, è l'unica che è stata scartata a priori. Sarà per orgoglio o per non dover sconfessare una scelta incomprensibile ai più, ma resta il fatto che i Friedkin non lo prendono proprio in considerazione. Peccato per una Roma che deve di nuovo ricominciare da zero.