Tah non chiude con il Barça: Bayern e altre big alla finestra

Jonathan Tah è uno dei parametri zero più ambiti nella prossima finestra di mercato. Il contratto del difensore centrale del Bayer Leverkusen scadrà a giugno, ma il tedesco non ha ancora firmato per nessuno, pur essendo libero di trattare e firmare con altri club dall’inizio dell'anno. La squadra più vicina al calciatore è il Barcellona: sono mesi che i catalani stanno provando a chiudere l'accordo con Tah, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. E allora, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, altre squadre stanno provando a rientrare nella corsa al centrale: il Bayern Monaco osserva con attenzione gli sviluppi della trattativa tra Tah e il Barcellona, pronto a inserirsi in caso di mancato accordo. I bavaresi però non sono gli unici a seguire da vicino la vicenda: anche altre big europee sperano di potersi inserire.