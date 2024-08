L’Everton ferma la Roma in amichevole: Soulé e Pellegrini ancora protagonisti  

AMICHEVOLE

I capitolini vengono rimontati dai toffees a Liverpool e lasciano l’Inghilterra con un 1-1: in gol Pellegrini, su assist geniale di Soulé

© X Roma Si chiude con un pareggio la seconda amichevole in terra inglese per la Roma. Dopo aver dominato il Barnsley, i giallorossi escono con un 1-1 dalla sfida di Goodison Park contro l’Everton, in una gara che lascia però spunti positivi. Per la prima volta titolari insieme Dovbyk e Soulé, che regala un bellissimo assist per il vantaggio di Pellegrini (39’): nella ripresa pareggia Calvert-Lewin (62’), Svilar salva il risultato con ottime parate.

A otto giorni dal debutto in Serie A contro il Cagliari, Daniele De Rossi decide di testare insieme i due grandi acquisti dell’estate della Roma: spazio allora dal 1’ a Soulé e Dovbyk, in un tridente che vede anche la presenza di Zalewski. Inizialmente in panchina Dybala, mentre Le Fée conferma il suo status di intoccabile a centrocampo, perlomeno in queste amichevoli estive. La Roma parte forte e Dovbyk è subito protagonista: l’ucraino prova a battere Pickford per ben due volte nei primi venti minuti, ma non trova fortuna. A sfoderare una magia è quindi Soulé: assist al bacio in profondità per il taglio di Pellegrini e 1-0 del capitano giallorosso al 39’.

A inizio ripresa si presenta sul campo di Goodison Park El Shaarawy, al posto di Zalewski. L’Everton prova a prendere l’iniziativa e comincia a chiudere i capitolini nella propria metà campo. Il colpo vincente lo trova quindi Calvert-Lewin al 62’: l’inglese scarta Ndicka e batte Svilar per l’1-1. De Rossi inserisce Baldanzi per Le Fée, ma a sfiorare il vantaggio sono ancora i toffees: giocata strepitosa dell’appena entrato Ndiaye e super parata di Svilar, che si ripete poi qualche istante dopo anche su Calvert-Lewin. È un altro Everton e la Roma soffre: ci prova anche Harrison, ma Svilar alza un muro. Nell’ultimo quarto d’ora De Rossi concede spazio anche a Bove e Dybala, togliendo Pellegrini e Soulé. I giallorossi tornano pericolosi con El Shaarawy, dopo un bel fraseggio con Dovbyk: l’ucraino lascia allora spazio ad Abraham e Mancini a Smalling. Non accade più nulla e la partita finisce 1-1: buon test per la Roma, pronta ora a rientrare in Italia per preparare il debutto in campionato.