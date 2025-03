Hummels espulso, i tifosi romanisti lo attaccano sui social: "Subito fuori rosa" | "Aveva ragione Juric"

"Stai a vedere che alla fine aveva ragione Juric…" ha tuonato un tifoso su X, comprensibilmente amareggiato per l'uscita di scena di Hummels, che solo pochi giorni fa aveva ironizzato per lo scarso utilizzo nelle ultime partite della Roma. Ma sono tanti i messaggi rivolti a Hummels sulla piattaforma di Musk: "Adesso Hummels avrà più tempo per farsi le foto su Instagram dai", "Hummels fuori rosa! Senza se e senza ma! Non si può fare una cosa del genere!". E ancora: "Se i fossi il presidente adesso prenderei Hummels e il suo account Instagram e lo rimanderei affan***o in Germania", "Il giocatore più esperto e con più titoli, ci condanna… ", "Oggi si è capito perché Ranieri non faceva giocare più #Hummels", "C’è la lunga mano di quella sega di #Hummels ! Non facciamo i Cesaroni, il Rosso c’era. Forza Roma".