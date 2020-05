La Roma celebra l'inizio della Bundesliga, il Lipsia risponde: “Tifate per Schick”

SU TWITTER

La Bundesliga si prepara a tornare in campo dopo lo stop imposto dall'emergenza coronavirus e tra i club impegnati sabato c'è anche il Lipsia di Patrik Schick, che vuole continuare il proprio trand positivo per meritarsi la conferma con il club tedesco, che sarebbe disposto ad acquistarlo dalla Roma ma vorrebbe un sostanzioso sconto rispetto ai 29 milioni di euro stabiliti a inizio stagione con Petrachi.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, vista la crisi economica che ha colpito il calcio il Lipsia avrebbe chiesto alla Roma, tramite il ds Krösche, di abbassare il prezzo del riscatto del ceco: "Non sarà possibile per noi pagare l’importo completo per il riscatto di Schick. Vogliamo trovare una soluzione". I tedeschi offrono 20 milioni, giudicati insufficienti dai giallorossi, ma i contatti tra le parti proseguono e una decisione sarà presa soltanto alla fine della stagione, quando sarà possibile fare un bilancio dettagliato delle perdite economiche e una valutazione sull'affare.

A Roma sperano che il Lipsia possa riprendere il cammino interrotto a marzo e conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, che consentirebbe al club di avere maggiori entrate e più liquidità per il mercato. E lo sanno bene anche in Germania, come dimostra lo scambio social tra i due club: la Roma su Twitter ha chiesto ai propri tifosi la squadra preferita in Bundesliga e il Lipsia ha risposto commentando "Basta sondaggi, è tempo di sostenere il vostro Schick!". Una frase che ha scatenato i tifosi giallorssi, che non hanno dimenticato le deludenti prestazioni dell'attaccante in giallorosso: "Volevate dire il vostro Schick!", "Grazie, ma tifatelo voi".

Vedi anche roma Roma, bilancio a picco: l'indebitamento sale a 278,5 milioni