Il futuro di Dybala resta sempre un mistero: i giallorossi di fronte a un bivio

Una possibilità alternativa arriva dallo stesso giocatore, nel caso in cui decidesse di venire incontro al club spalmandosi l’ingaggio su più anni. Ora c'è un momento di stallo perché l’argentino non vuole passare come quello che vuole andarsene, mentre la società non vuole essere etichettata come quella che vende il giocatore più importante. Una situazione simile a quella del mercato della scorsa estate.