Tensione fuori dal San Mames prima di Athletic-Roma: scontri tra la Polizia e i tifosi giallorossi

Gli agenti, dopo aver contenuto gli ultras di casa, si sono scontrati con quelli capitolini: sono state necessarie delle cariche di alleggerimento e non solo. La Ertzaintza è stata costretta a usare le maniere forti come si può vedere da alcuni scatti postati dai colleghi di ElDesmarque: non sono mancate manganellate, ma anche petardi per allo scopo di far disperdere i presenti a pochi passi dai cancelli d'entrata. Dopo pochi minuti la situazione è tornata alla normalità.