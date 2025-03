Europa League, Athletic Club-Roma 3-1: baschi ai quarti di finale nel segno di Nico Williams

Hummels 3 - Interpretare come Dogso il suo fallo su Sannadi è forse eccessivo, ma l'errore resta imperdonabile. Soprattutto per uno della sua esperienza, soprattutto in un match così importante e dopo appena 11' di gioco. Una follia.

Dovbyk 4,5 - Di palloni giocabili, per forza di cose, non gliene arrivano. Lui però non riesce neanche a sfruttare il fisico per difenderne qualcuno, far salire la squadra e magari prendere qualche fallo.

Svilar 6,5 - In una serata di enorme sofferenza lui prova a tenere a galla i suoi con una serie di parate tutt'altro che banali (straordinaria in particolare quella su Berenguer nella ripresa) e di uscite impeccabili. Non basta per l'impresa.