Roma, colpo Hermoso per la difesa. Aperta anche la pista Hummels

Daniele De Rossi aveva già definito quello della Roma un mercato "migliore di quello dell'Inter" ma il club giallorosso non è ancora sazio: in arrivo un altro difensore, o forse due. Iniziamo da Mario Hermoso, affare già definito dopo la trattativa Danso clamorosamente saltata: l'ex Atletico Madrid, in passato trattato pure dal Napoli, è atteso in giornata a Roma dove domani farà le visite mediche e firmerà un biennale con opzione per il terzo anno.