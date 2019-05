Dzeko a Istanbul, il Fenerbahce prova a insidiare l'Inter

27/05/2019

Il futuro di Edin Dzeko è sempre più lontano da Roma. Al momento non è ancora chiara la destinazione, ma diversi indizi sembrano portare almeno a due piste di mercato. Con Conte in nerazzurro, la prima scelta resta sempre l'Inter. Ma nelle ultime ore dalla Turchia arrivano voci insistenti su un'azione di disturbo del Fenerbahce. In vacanza con la moglie a Istanbul, Edin avrebbe infatti in agenda un incontro con il presidente Ali Koc per ascoltare la sua proposta.