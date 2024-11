Dybala, la moglie spaventa la Roma: "Paulo pronto a seguire Paredes al Boca"

Leandro Paredes e Paulo Dybala insieme al Boca Juniors. Uno scenario che ha entusiasmato subito i tifosi degli Xeneizes e alimentato da Oriana, moglie della Joya. Intervenuta in un programma in Argentina, la donna non si è nascosta: "Se il suo amico (Paredes, ndr) vuole che vada al Boca, andrà con lui". E poi: "Paredes ha iniziato a lanciare l'idea, io vorrei tornarci. Se gli verrà chiesto, Paulo seguirà l'amico". Parole che non sono passate inosservate nella Capitale: l'entourage dell'ex Palermo ha subito smentito l'ipotesi di un addio immediato di Dybala ai giallorossi.