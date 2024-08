Dybala verso il sì ai 60 mln dall'Arabia per tre anni, 18 mln per la Roma

LA TRATTATIVA

La trattativa tra le parti prosegue. La Joya voleva restare nella Capitale ma...

Paulo Dybala è sempre più lontano della Roma. L'attaccante argentino si sente scaricato dal club e avrebbe deciso di accettare la ricchissima proposta proveniente dall'Arabia Saudita: un triennale da 20 milioni a stagione più bonus l'offerta fatta dall'Al-Qadsiah (un rilancio pesante dopo che ieri si parlava di uno stipendio da 15 milioni a stagione). Non c'è ancora l'accordo tra le parti ma si sta lavorando per raggiungere l'intesa. Diciotto milioni comprensivi di bonus è quanto il club arabo ha messo sul piatto per la Roma. Nuovi contatti sono previsti nelle prossime ore, come riferisce il giornalista Fabrizio Romano.

In questa particolare storia di mercato, particolare perché ancora va capita com'è nata veramente, è la Joya a restare spiazzata: era convinto di restare nella Capitale, aveva detto no alle prime proposte arabe arrivate verso la fine della scorsa stagione e, se proprio avesse dovuto pensare di andare via, avrebbe valutato solo l'offerta di un top club, per restare nel calcio che conta.

L'arrivo di Soulé - tra l'altro caldeggiato dallo stesso Dybala -, le parole di De Rossi sul "non legare nessuno" e il nuovo corso intrapreso dalla Roma dopo l'arrivo dell'ex 'Capitan Futuro' come allenatore (se Mourinho spingeva per giocatori già pronti, DDR lavora più coi giovani cercando nel contempo di aiutare il club ad abbassare il monte stipendi) hanno aperto spiragli un tempo impensabili, nei quali si è infilato l'Al-Qadsiah che questa estate ha già ingaggiato Aubameyang, Nacho e Nandez.

Da un lato dunque la Roma, che incasserebbe una ricca plusvalenza in caso di cessione visto che l'argentino era arrivato a parametro zero ed eviterebbe un rinnovo automatico di un anno (fino al 2026) in caso di 15 presenze stagionali; dall'altro Dybala che non si sentiva pronto a lasciare l'Europa ma che di fronte a certe cifre, e alla sensazione di non essere più un intoccabile in giallorosso, logicamente ha aperto le riflessioni, col suo agente Carlos Novel e con la sua famiglia e si è convinto a partire. Ora si tratta solo di aspettare, la soluzione è vicina.