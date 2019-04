Conte fa sognare la Roma: "Io in giallorosso? Vediamo, vediamo..."

27/04/2019

Sotto il sole del suo Salento, dove si sta godendo il primo caldo della stagione, Conte conferma i contatti con Trigoria e fa sognare il popolo romanista. Incalzato subito dopo anche da tifosi del Milan, Conte ha sorriso apertamente anche quando la stessa tifosa della Roma gli ha rimarcato che "da noi si vive meglio che a Milano o Londra". Il pressing che negli ultimi giorni il club ha messo in atto nei confronti dell’ex allenatore del Chelsea è asfissiante. C'è l’apertura di Conte, il sì di Pallotta, la garanzia Petrachi (suo grande amico) e nessun problema per l'ingaggio che sarebbe da top manager, ovvero da almeno 7 milioni a stagione più bonus. Tutti ingredienti per ben sperare, ma sembra che Conte non abbiamo fretta e tenga vive tutte le opzioni, rimanendo in attesa delle decisioni di Juventus, Inter, Psg, Bayern Monaco e Manchester United.