Juve, decisione presa: Chiesa verrà ceduto

Le manovre bianconere

L'esterno, col contratto in scadenza nel 2025, non rientra nel progetto di Thiago Motta

© ansa La riflessione è stata fatta, la decisione presa. Non che non fosse nell'aria, visto che si sapeva già quanto fosse nella lista dei sacrificabili. Ma, come riporta Fabrizio Romano, la Juventus ha deciso di cedere Federico Chiesa. L'esterno, con il contratto in scadenza nel 2025, non rientra nei piani di Thiago Motta.

I discorsi sul rinnovo erano freddi e vista la scadenza del contratto, l'intenzione della società bianconera è quella di cedere l'ex Fiorentina nel corso di questa sessione di mercato. Nell'ambito di un profondo restyling soprattutto a centrocampo, con la cessione di Chiesa la Juve andrà dunque alla ricerca di una nuova ala, oltre al solito Koopmeiners, da tempo nel mirino.

Per quanto riguarda il giocatore azzurro, c'è da tempo l'interesse della Roma, che potrebbe arrivare a offrire 25-30 milione per accontentare da De Rossi, a cui il giocatore piace molto. Vista la scadenza del contratto nel 2025 e la volontà di cederlo, infatti, la Juve non può alzare troppo il prezzo.