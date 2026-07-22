CALCIO

Si ritira Anthony Taylor, l'arbitro della discussa finale Siviglia-Roma

L'arbitro fu protagonista di un episodio dubbio nella finale di Europa League tra Siviglia e Roma, e non solo...

22 Lug 2026 - 11:17
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A 47 anni e dopo 831 direzioni di gara in carriera, di cui 432 in Premier League, si ritira l'arbitro Anthony Taylor. Due finali di FA Cup, una di Coppa di Lega e una del Community Shield, oltre che una finale di Supercoppa Uefa nel 2020. Nonostante ciò, molti tifosi lo ricordano per una partita in particolare...

Gli episodi

 31 maggio 2023, l'arbitro Taylor viene designato per arbitrare la finale di Europa League tra Siviglia e Roma: la gara corre sul filo dei nervi fino al minuto 81, quando un pallone calciato da Matic all'interno dell'area di rigore finisce sul braccio di Fernando. L'episodio lascia da subito qualche dubbio. Proteste vibranti della panchina giallorossa e di José Mourinho, ma per Taylor è tutto regolare. Il post partita sarà uno dei più polemici mai ricordati: prima i molteplici insulti ricevuti da Mourinho nel parcheggio dello stadio, e poi la rivolta dei tifosi romanisti in aeroporto che per poco non aggrediscono fisicamente Taylor, che è costretto a rifugiarsi in un'area privata dell'edificio, scortato dalla polizia. Il destino vuole che un episodio simile si ripeta, sempre con Taylor come arbitro, nei quarti di finale degli Europei 2024 tra Germania e Spagna: Cucurella respinge con il braccio largo un tiro di Musiala, ma anche qui il fischietto inglese non assegna il calcio di rigore, scatenando le proteste furiose dei tedeschi. In questo caso, la Uefa, ammise l'errore a distanza di tre mesi, giudicando così l'episodio: "Il tiro è stato fermato da un braccio in posizione non aderente, cosa che ha aumentato il valore del corpo: corretto il rigore".

Le parole di Taylor

 Ecco il messaggio con cui il fischietto inglese ha salutato il mondo del calcio: "Pressioni intense e molta responsabilità, è arrivato il momento di farsi da parte. Arbitrare ai massimi livelli è stato bellissimo, ma ora voglio pensare al prossimo capitolo della mia vita". 

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