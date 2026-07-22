Si ritira Anthony Taylor, l'arbitro della discussa finale Siviglia-Roma

31 maggio 2023, l'arbitro Taylor viene designato per arbitrare la finale di Europa League tra Siviglia e Roma: la gara corre sul filo dei nervi fino al minuto 81, quando un pallone calciato da Matic all'interno dell'area di rigore finisce sul braccio di Fernando. L'episodio lascia da subito qualche dubbio. Proteste vibranti della panchina giallorossa e di José Mourinho, ma per Taylor è tutto regolare. Il post partita sarà uno dei più polemici mai ricordati: prima i molteplici insulti ricevuti da Mourinho nel parcheggio dello stadio, e poi la rivolta dei tifosi romanisti in aeroporto che per poco non aggrediscono fisicamente Taylor, che è costretto a rifugiarsi in un'area privata dell'edificio, scortato dalla polizia. Il destino vuole che un episodio simile si ripeta, sempre con Taylor come arbitro, nei quarti di finale degli Europei 2024 tra Germania e Spagna: Cucurella respinge con il braccio largo un tiro di Musiala, ma anche qui il fischietto inglese non assegna il calcio di rigore, scatenando le proteste furiose dei tedeschi. In questo caso, la Uefa, ammise l'errore a distanza di tre mesi, giudicando così l'episodio: "Il tiro è stato fermato da un braccio in posizione non aderente, cosa che ha aumentato il valore del corpo: corretto il rigore".