ROMA, TOTTI: "CONTE MI AVEVA DATO L'OK, MA POI..."

17/06/2019

"L'unico allenatore che ho chiamato di persona è stato Antonio Conte. Gli altri nomi che ho letto in questi giorni, da Gattuso a Gasperini, da De Zerbi a Mihajlovic, sono pura fantasia, anzi fantascienza". Cosi' Francesco Totti nella conferenza stampa durante la quale ha annunciato le dimissioni dallo staff dirigenziale della Roma."Conte mi aveva dato l'ok, per me era il solo capace di sollevare la Roma e riportarla a vincere".