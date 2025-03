"Dybala per me è un punto fermo del prossimo anno, quando sta bene è una Roma differente. L'ho detto, lo ribadisco e lo sottoscrivo". Lo ha detto il tecnico della Roma Claudio Ranieri in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo di campionato contro il Cagliari. "Quando gioca e sta bene vale il prezzo del biglietto, fa giocate che altri non hanno", ha proseguito aggiungendo che in questo momento l'attaccante argentino "non è al 100%".