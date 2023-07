Roma, Morata titolare contro il City: il suo futuro può essere ancora a Madrid

© Getty Images

Il suo nome è stato accostato a diversi club italiani. Per Alvaro Morata si è parlato di un ritorno alla Juve, di un interessamento del Milan, dell'Inter e della Roma, con quest'ultima che punta a mettere a segno un paio di cessioni (Ibanez e Karsdorp) per poi eventualmente affondare il colpo con l'Atletico Madrid. Intanto però il tecnico dei Colchoneros Diego Simeone ha convocato l'attaccante spagnolo per la tournée estiva e ora lo ha schierato titolare nell'amichevole in Corea del Sud contro i campioni d'Europa del Manchester City. Segno che il Cholo è intenzionato a puntare su di lui in vista della prossima stagione. In ogni caso per farlo partire l'Atletico chiede il pagamento per intero della clausola da 21 milioni di euro. Morata alla fine può rimanere a Madrid.