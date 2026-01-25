Roma, Massara: "Tsimikas e Fortini? Ci sono situazioni in evoluzione"

25 Gen 2026 - 20:33

"Malen? È un calciatore forte che parla un linguaggio evoluto, si è trovato in grande sintonia con Dybala. Ci aspettavamo risposte positive e sono arrivate in maniera fragorosa". Così il ds della Roma Ricky Massara ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Milan all'Olimpico, a proposito dell'attaccante olandese arrivato a gennaio. Se Tsimikas può tornare al Liverpool, Piace Fortini e se Carrasco è fattibile o improbabile a gennaio. "Sono situazioni in evoluzione. C'è dialogo con il Liverpool, vedremo nei prossimi giorni. Anche Carrasco è molto forte, non è mai facile anticipare questi rientri soprattutto a gennaio. Abbiamo ancora una settimana per vedere se ci saranno soluzioni che possano dare una mano a un organico già competitivo", ha detto Massara. Sono finiti gli screzi con Gasperini. "Eravamo tutti felici a Torino non solo per le risposte importanti dai nuovi arrivi, soprattutto da Malen, ma da tutta la squadra che ha fatto una partita di livello. Dobbiamo solo lavorare per cercare di mettere l'allenatore e la rosa nelle migliori condizioni possibili. Il nostro unico obiettivo - ha detto - è quello di far crescere la squadra e siamo sulla buona strada. L'ho visto molto felice, lo eravamo tutti. Ora siamo concentrati su questa gara che sarà bellissima e non vediamo l'ora".

