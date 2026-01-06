Roma, Massara: "Raspadori? Situazione in evoluzione con sviluppi abbastanza veloci"

Frederic Massara, ds della Roma, ha parlato a Dazn a pochi minuti dall'inizio della sfida tra i giallorossi e il Lecce: "Titubanze da parte di Raspadori? Ci sono delle discussioni in corso, situazione in evoluzione con sviluppi abbastanza veloci. Zirkzee? Non ci sono contatti al momento, è un giocatore del Manchester United e c'è stato anche questo cambio di guida tecnica con il nuovo allenatore che potrebbe anche decidere di tenerlo. Per quanto ci riguarda ci sono confronti continui tra società e mister. Siamo vigili sulle opportunità, ci sono alcune situazioni in evoluzione".