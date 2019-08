Nome nuovo per la difesa della Roma. Secondo quanto riporta TMW, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Shkodran Mustafi. In scadenza nel giugno 2021, il centrale dell'Arsenal potrebbe essere un'occasione per Petrachi sia dal punto di vista tecnico, sia economico. Mustafi può infatti lasciare l'Arsenal in prestito a cifre contenute con un diritto di riscatto fissato intorno a 20-25 milioni di euro e un ingaggio intorno ai 3 milioni.