Roma, Ghisolfi avvisa Dobvyk: "Deve dimostrare di essere l'attaccante del presente e del futuro"

Florent Ghisolfi è stato chiaro su quale possa esser il futuro di Artem Dobvyk. Il dirigente della Roma ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport prma della sfida con l'Athletic Club: "Serate come queste sono esami per tutti. Dovbyk lo conosciamo bene. Abbiamo investito. Stasera deve dimostrare di essere l'attaccante della Roma per il presente e per il futuro. Non è facile inserirsi in un contesto come questo. Ha bisogno di tempo, ma ha già dimostrato la sua mentalità. Lui e Shomurodov stanno facendo un ottimo lavoro: dobbiam dimostrare di essere un gruppo unito".