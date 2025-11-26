Roma, Gasperini: "Mercato di gennaio? Guardo prima di tutto a chi ho in casa"

Gian Piero Gasperini svicola le domande sul mercato di riparazione, nel corso della conferenza stampa di presentazione del match di Europa League contro il Midtjylland: "Mercato di gennaio? Ci sono valutazioni in corso perché a ottobre, novembre e dicembre le cose cambiano. Il mercato diventa realistico solo a gennaio, difficilmente prima. Per quanto riguarda noi penso solo all'evoluzione dei giocatori e sono molto soddisfatto. C'è una bella fiducia anche tra quelli che hanno avuto meno chance. Dobbiamo stare attenti a inserire giocatori tanto per fare numero... Per questo si faranno delle valutazioni più avanti, ma prima di tutto guardiamo a cosa abbiamo in casa".