Manchester United, ufficiali gli addii di Casemiro, Sancho e Malacia

10 Giu 2026 - 12:27
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Il Manchester United ha annunciato che Casemiro, Jadon Sancho e Tyrell Malacia non rinnoveranno i propri accordi in scadenza il 30-6-2026 e di conseguenza lasceranno i Red Devils. Sancho è stato molto vicino alla Roma lo scorso anno, trattativa non andata a buon fine pare per volontà dello stesso giocatore. Di seguito il comunicato del club:

"Casemiro, Tyrell Malacia e Jadon Sancho sono tra i giocatori che lasceranno il Manchester United a fine stagione, con i contratti in scadenza.
Casemiro ha trascorso quattro anni al club, collezionando 160 presenze e 26 gol. È stato uno dei grandi protagonisti della vittoria nella Carabao Cup 2023, con una prestazione straordinaria contro il Newcastle coronata da un gol di testa. Il capitano della nazionale brasiliana ha conquistato anche la FA Cup nel 2024.
Tyrell Malacia è arrivato allo United nel 2022 e ha totalizzato 50 apparizioni in prima squadra. Il terzino ha dovuto combattere contro numerosi infortuni durante la sua esperienza a Manchester, giocando solo tre partite in questa stagione. Era comunque presente nella rosa quando il club ha vinto la Carabao Cup 2023.
Jadon Sancho è approdato a Old Trafford nel 2021 e ha fatto parte anche lui della squadra che ha trionfato nella Carabao Cup 2023. L’esterno ha disputato 83 partite con la maglia dello United prima di fare ritorno in prestito al Borussia Dortmund e di vivere altre esperienze temporanee al Chelsea e all’Aston Villa.
La società vuole ringraziare Casemiro, Tyrell e Jadon per il contributo dato al Manchester United e augura loro il meglio per il futuro."

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