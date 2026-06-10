Barcellona, tentativo per rinnovare il prestito di Rashford

Il Barcellona non pagherà i 30 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo di Marcus Rashford. Dopo un'ottima stagione in blaugrana, l'attaccante inglese farà dunque ritorno al Manchester United per la preparazione estiva in attesa di conoscere il suo futuro. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Barça vorrebbe continuare con il classe '97, ma non alle condizioni dettate dai Red Devils: gli spagnoli avvieranno una trattativa per provare a prolungare per un'altra stagione il prestito.