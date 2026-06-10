Leao: "Me ne andrò via contento per aver portato il Milan dove merita"

"Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare": sono le parole di Rafael Leao in una intervista all'emittente portoghese Rtp registrata settimane fa a San Siro mentre l'attaccante del Milan indossa la divisa del club rossonero. Dichiarazioni che fanno discutere perché il giocatore parla di un possibile addio proprio nella casa del Diavolo e indossando lo stemma del Milan sul petto.