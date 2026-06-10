Muriqi lascia il Maiorca e fa felice la Lazio: ecco quanto incassano i biancocelesti

Nell'ultima stagione in Liga, Vedat Muriqi è stato assoluto protagonista con il Maiorca, ma i suoi 23 gol non sono bastati per evitare la retrocessione del club isolano. Dopo quattro stagioni in Spagna, il "Pirata" ha dunque scelto di cambiare aria e tornare al Fenerbahce, dove aveva già giocato dal 2019 al 2021 prima di approdare alla Lazio. Il trasferimento in Turchia fa contenti anche i biancocelesti, che avevano un diritto al 45% su una futura rivendita da parte del Maiorca, a cui l'aveva ceduto nel gennaio 2022. Il Fenerbahce l'ha acquistato per circa 15 milioni di euro, con il club di Caludio Lotito che incasserà dunque una cifra intorno ai 7 milioni.