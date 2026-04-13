Robertson ufficializza l’addio al Liverpool, il Milan fiuta il colpo a parametro zero

Aria di rivoluzione totale in casa Liverpool. Dopo quello già comunicato di Mohamed Salah, arriva infatti un altro annuncio ufficiale di un addio a fine anno, quello del terzino scozzese Andy Robertson: "Ci ho messo anima e cuore, non ho molti rimpianti. In questi anni sono cresciuto come uomo e persona. Il Liverpool e i suoi tifosi saranno sempre tutto per me", ha dichiarato lo scozzese. "Saluterà da Leggenda di questo club", hanno sottolineato i Reds sui social.