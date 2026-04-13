Robertson ufficializza l’addio al Liverpool, il Milan fiuta il colpo a parametro zero
I rossoneri sfidano la concorrenza del Tottenham per il terzino classe '94
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Aria di rivoluzione totale in casa Liverpool. Dopo quello già comunicato di Mohamed Salah, arriva infatti un altro annuncio ufficiale di un addio a fine anno, quello del terzino scozzese Andy Robertson: "Ci ho messo anima e cuore, non ho molti rimpianti. In questi anni sono cresciuto come uomo e persona. Il Liverpool e i suoi tifosi saranno sempre tutto per me", ha dichiarato lo scozzese. "Saluterà da Leggenda di questo club", hanno sottolineato i Reds sui social.
Classe 1994, lo scozzese quest'anno ha giocato 31 partite con i Reds tra Premier League, Champions League e le varie coppe nazionali inglesi e il suo palmares parla chiaro: 2 Premier League, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 Mondiale per Club, solo per citare i più importanti. Un giocatore che a parametro zero fa gola a molti, in Inghilterra (Tottenham), in patria (dove è derby tra Celtic e Rangers), ma non solo perché anche il Milan di Allegri ci sta facendo più di un pensierino.
A giocare in suo favore in primis l’esperienza e poi anche l’aspetto tattico perché essendo un terzino purosangue, il tecnico rossonero avrebbe la possibilità di utilizzare il 4-3-3 con un terzino di ruolo. Il suo arrivo poi potrebbe aiutare la crescita di Bartesaghi, che avrebbe la possibilità di imparare da uno dei migliori del ruolo, e anche l’ingaggio non sarebbe un problema perché a Liverpool guadagna poco più di 5,5 milioni di euro, cifra che potrebbe essere ulteriormente trattata direttamente con il giocatore.
Al momento in vantaggio c’è il Tottenham, ma il Diavolo monitora la situazione e la squadra di De Zerbi dovesse retrocedere è pronto ad affondare il colpo.