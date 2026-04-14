Rinnovi Roma: Dybala apre al taglio dello stipendio, Pellegrini riflette

Il futuro della Roma passa anche per il complesso incastro dei rinnovi di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, con la società giallorossa impegnata a rimodulare i pesanti ingaggi in vista della prossima stagione. Mentre la "Joya" sembra aver già sciolto le riserve, mostrandosi pronta a discutere un nuovo accordo con stipendio ridotto e bonus legati al rendimento pur di restare nella Capitale, la situazione del capitano appare decisamente più articolata. Pellegrini, reduce da una rinascita tecnica che lo ha visto siglare 7 gol e 4 assist, per restare a Trigoria dovrà accettare un ridimensionamento economico drastico: il club punta a dimezzare i suoi attuali 6 milioni netti annui. Se Dybala "non sembra tentato dalle sirene" esterne, Pellegrini si trova davanti a un bivio netto a quasi trent'anni: accettare un ruolo da co-protagonista con ingaggio decurtato nella sua Roma o cercare altrove, magari seguendo i dettami tattici di Gasperini, un ultimo contratto economicamente più pesante e una centralità tecnica assoluta. Lo scrive il Corriere dello Sport.