"Neymar? I giocatori che ho sono quelli che sono qui. Poi tutto puo' succedere fino al 2 settembre. Alcuni possono arrivare, altri possono andare". Cosi' Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, replica a una domanda sull'attaccante brasiliano del Psg. Parlando alla vigilia della partita di campionato in casa contro il Real Valladolid, il tecnico dei Blancos ha poi smentito che Keylor Navas ha chiesto di essere ceduto. "Non mi ha detto che vuole andarsene", ha detto Zidane. "È qui, vuole restare qui e sta lavorando. È sempre stato professionale", ha aggiunto. Lo stesso vale per Gareth Bale, che nonostante le tante voci e' ancora a Madrid. "Ciò che è cambiato è che il giocatore rimarrà, niente di più", ha detto Zidane. "L'importante è che il giocatore voglia rimanere. È vero che su di lui è stato detto molto anche da me, ma rimarra'", ha detto Zizou. Su James Rodriguez, infine, ha dichiarato: "Vedremo, sarà preso in considerazione come gli altri".