Real Madrid, Vinicius è un caso: a gennaio potrebbe partire

Il Real Madrid deve cercare di risolvere al più presto il caso Vinicius. L'attaccante brasiliano sta infatti manifestando diversi malumori e l'ultimo in ordine di tempo è arrivato nella partita contro l'Espanyol. Una volta sostituito da Xabi Alonso, il numero 7 dei Blancos si è diretto visibilmente deluso negli spogliatoi per poi far ritorno in campo e sedersi in panchina. I rapporti con il tecnico non sembrano idilliaci: Vinicius ha capito di non essere più centrale nel progetto e le prestazioni non arrivano. L'attuale contratto scade nel 2027 ma al momento le trattative per un eventuale rinnovo sono congelate. Secondo El Chiringuito, se la situazione non dovesse migliorare, il classe 2000 potrebbe lasciare il Real già a gennaio: su di lui è sempre stato forte l'interesse dell'Arabia Saudita ma non è da escludere che qualcuno si faccia avanti anche in Europa.