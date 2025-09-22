Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Leao, il retroscena: "Avevo firmato con il Benfica..."

22 Set 2025 - 18:50
© italyphotopress

© italyphotopress

Il sogno di un bambino infranto. Per sua fortuna Rafa Leao alla fine ha trovato comunque la sua strada verso il professionismo, ma l’inizio della carriera del portoghese è stata alquanto tribolata, come da lui rivelato in un’intervista rilasciata a SayLessGlobal Podcast. L'esterno sognava di giocare per il Benfica, squadra per cui faceva il tifo, e nei primissimi anni della sua carriera ci è andato anche molto vicino: "Avevo 8 anni e il Benfica mi voleva. Mio padre era entusiasta, anche lui è un loro tifoso. Alla fine firmai, ma mio papà non aveva la macchina per portarmi agli allenamenti. Il Benfica mi disse di non preoccuparmi, di firmare il contratto, e che sarebbero venuti a prendermi a scuola con un pulmino che mi avrebbe portato al campo per allenarmi".

Poi però le cose non sono andate come promesse dalle Aquile di Lisbona: "Il primo giorno aspettai il pullman: non arrivò mai", ricorda Leao. "Il secondo e il terzo giorno, la stessa cosa. Passò una settimana e di quel pulmino non vidi nemmeno l'ombra: scoppiai a piangere. Non potevo nemmeno andare ad allenarmi. Fu allora che decidemmo di firmare per lo Sporting".

Una sliding door per cui qualcuno al Benfica si mangia ancora le mani. Tanto che il presidente del club, nonché ex Milan, Manuel Rui Costa recentemente si è scusato con il papà di Rafa per la promessa non mantenuta: "Qualche mese fa, mio ​​padre ha incontrato Rui Costa, l'attuale presidente del Benfica, e ci hanno riso sopra. Rui Costa gli ha detto: 'Mi dispiace tanto per quello che è successo con tuo figlio, per non essere andati a prenderlo'".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Juve-Vlahovic: dopo il campo c'è la spina del rinnovo, ma adesso è l'ora del dialogo

Assunto dalla squadra che gli è costata il lavoro: il paradossale approdo di Mou al Benifica

Mourinho-Benfica: ora è ufficiale. Firma fino al 2027

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

Clamoroso Benfica! Qarabag fatale per Lage, arriva Mourinho

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:30
Gimenez vuole solo il Milan: il messicano chiede all'agente di non cercare ulteriori destinazioni
18:50
Leao, il retroscena: "Avevo firmato con il Benfica..."
17:35
Donnarumma, il retroscena: in estate offerto anche al Manchester United
16:41
West Ham, Potter a rischio esonero: si valutano i sostituti
15:07
Lazio, si valuta il reintegro di Basic