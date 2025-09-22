Leao, il retroscena: "Avevo firmato con il Benfica..."

Il sogno di un bambino infranto. Per sua fortuna Rafa Leao alla fine ha trovato comunque la sua strada verso il professionismo, ma l’inizio della carriera del portoghese è stata alquanto tribolata, come da lui rivelato in un’intervista rilasciata a SayLessGlobal Podcast. L'esterno sognava di giocare per il Benfica, squadra per cui faceva il tifo, e nei primissimi anni della sua carriera ci è andato anche molto vicino: "Avevo 8 anni e il Benfica mi voleva. Mio padre era entusiasta, anche lui è un loro tifoso. Alla fine firmai, ma mio papà non aveva la macchina per portarmi agli allenamenti. Il Benfica mi disse di non preoccuparmi, di firmare il contratto, e che sarebbero venuti a prendermi a scuola con un pulmino che mi avrebbe portato al campo per allenarmi".